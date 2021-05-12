Коронавирус Турецкие отели намерены отказаться от своего знаменитого сервиса "все включено"

2021-05-12 09:02

Система "все включено" (all inclusive) со шведским столом сохранится в отелях Турции несмотря на коронавирусные ограничения.

"Система шведского стола не может быть отменена в Турции, однако рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству, разнообразию и типу презентации блюд. Но делать они это могут только по согласованию с туроператорами", - рассказал источник СМИ в Федерации отельеров Турции..

Напомним, в данное время в Турции действует локдаун, строгие ограничения в стране введены по меньшей мере до 17 мая. Издание Turkiye ранее писало, что с 1 июня прием туристов будет возобновлен, однако к работе с ними не будут допущены заведения, не имеющие Сертификата безопасного туризма.

В числе возможных ограничений, которые продолжат действовать, издание называло прекращение работы по системе шведского стола и закрытие SPA. В тот же день об этом писало турецкое отраслевое издание Turizmguncel. Правда пока речь идет не об отмене шведского стола, а о том, что гостям накладывать выбранную ими еду в тарелки будут сотрудники отеля. Таким образом, удастся соблюдать санитарные правила и меры профилактики заболевания COVID-19.