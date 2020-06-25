Мир Как изменится отдых в Турции в 2020 году: Сроки, условия, страховки и меры безопансости

2020-06-26 08:27 198
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

К 1 июля 2020 года во всех крупных аэропортах Турции будут открыты тест-центры по выявлению коронавирусной инфекции (Covid-19), в остальных воздушных гаванях центры откроются к 15 июля. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Турция самая безопасная страна по числу сертифицированных объектов европейского уровня в рамках мер по защите от Covid-19", - сообщил министр, передает агенство Anadolu

Официальная Анкара уверяет, что пандемия не сказалась на целях туристической индустрии страны.

К 2023 году турпоток в Турцию должен достигнуть 75 млн человек, а доходы от сферы туризма – 65 миллиардов. После пандемии ожидается быстрое восстановление сферы туризма. Учитывая, что отдых на турецких курортах считается одинм из наиболее доступных в мире, такие планы вполне реальны.

Власти Турции уже разработали для туристов страховку от коронавируса. Этот проект реализован в рамках специальной программы "Безопасный Туризм", чтобы обезопасить от коронавируса тех, кто приезжает на отдых.

Программа охватывает все аспекты путешествия – от самолета до аэропорта, трансферы и отели. Это первая в мире подобная страховая программа.

Страховой полис на случай заражения Covid-19 во время пребывания на турецких курортах будет покрывать расходы до 3, 5 и 7 тыс. евро и обойдется в 15, 19 и 23 евро соответственно.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Требования к украинским туристам в Черногории - обнародован полный список

2020-06-25 15:14 600

С 1 июля открываются авиаперелеты из Украины в Турцию

2020-06-25 09:40 558

Евросоюз может не открыть границу для граждан Украины до завершения пандемии

2020-06-25 08:11 582

С 1 июля украинцев начнут пускать на отдых в Турцию без тестирования и самоизоляции

2020-06-19 21:36 1596

Еще новости в разделе "Мир"

Как изменится отдых в Турции в 2020 году: Сроки, условия, страховки и меры безопансости

2020-06-26 08:27 198

Ким Чен Ын передумал воевать с Южной Кореей - приказ отправить войска отозван

2020-06-25 09:12 681

видео Путин и Лукашенко окончательно разругались, кадры взаимных унижений: «досталось даже сыну»

2020-06-24 20:00 10008

фото В озере Лох-Несс мужчине удалось заснять загадочное существо

2020-06-24 18:00 723
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Как изменится отдых в Турции в 2020 году: Сроки, условия, страховки и меры безопансости 2020-06-26 08:27 198
Ким Чен Ын передумал воевать с Южной Кореей - приказ отправить войска отозван 2020-06-25 09:12 681
видео Путин и Лукашенко окончательно разругались, кадры взаимных унижений: «досталось даже сыну» 2020-06-24 20:00 10008
фото В озере Лох-Несс мужчине удалось заснять загадочное существо 2020-06-24 18:00 723

Лента

09:37 Для лечения коронавируса в Украине разрешили применять нелегальные лекарства
09:12 Взрыв на Позняках в Киеве: в полиции назвали основную версию следствия
08:27 Как изменится отдых в Турции в 2020 году: Сроки, условия, страховки и меры безопансости
22:00 У Зеленского пояснили необходимость принятия закона о коренных народах
21:30 Стало известно, что будет с курсом доллара в Украине к концу рабочей недели
21:00 Эксперты назвали причины наводнения в Карпатах
20:30 В Украине изменили правила прописки
20:00 Шмыгаль заявил, что в Украине могут вернуть жесткие карантинные ограничения
19:40 Лиза Богуцкая: «Я - фашистка»
19:30 В Минобразования назвали дату начала вступительной кампании