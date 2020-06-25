Мир Как изменится отдых в Турции в 2020 году: Сроки, условия, страховки и меры безопансости

2020-06-26 08:27 198

К 1 июля 2020 года во всех крупных аэропортах Турции будут открыты тест-центры по выявлению коронавирусной инфекции (Covid-19), в остальных воздушных гаванях центры откроются к 15 июля. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Турция самая безопасная страна по числу сертифицированных объектов европейского уровня в рамках мер по защите от Covid-19", - сообщил министр, передает агенство Anadolu

Официальная Анкара уверяет, что пандемия не сказалась на целях туристической индустрии страны.

К 2023 году турпоток в Турцию должен достигнуть 75 млн человек, а доходы от сферы туризма – 65 миллиардов. После пандемии ожидается быстрое восстановление сферы туризма. Учитывая, что отдых на турецких курортах считается одинм из наиболее доступных в мире, такие планы вполне реальны.

Власти Турции уже разработали для туристов страховку от коронавируса. Этот проект реализован в рамках специальной программы "Безопасный Туризм", чтобы обезопасить от коронавируса тех, кто приезжает на отдых.

Программа охватывает все аспекты путешествия – от самолета до аэропорта, трансферы и отели. Это первая в мире подобная страховая программа.

Страховой полис на случай заражения Covid-19 во время пребывания на турецких курортах будет покрывать расходы до 3, 5 и 7 тыс. евро и обойдется в 15, 19 и 23 евро соответственно.

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