Мир Вооруженное нападение на школу в Казани: подросток удерживает заложников

2021-05-11 11:04

Один из напавших на школу в Казани (Республика Татарстан) удерживает заложников, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Напомним, что в нападении участвовали двое. ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» также сообщают, что одним из тех, кто устроил стрельбу, является 17-летний подросток, его задержали. Однако телеграмм-канал Baza сообщает, что задержанному напавшему 19 лет.

Один из них задержан. Второй заблокирован в здании.

Речь идет о гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. Есть пострадавшие и погибшие, их число оценивается по-разному.

По предварительной информации российских изданий, число погибших возросло до 9 человек: это учитель и дети. Еще 10 человек пострадали, четырех госпитализировали. Здание школы окружили бойцы Росгвардии, возле заведения также есть машины скорой помощи.

Дети прячутся в кабинетах, некоторые пытаются выпрыгнуть из окон. «Что-то взорвалось, дымище. Дети все в окно выпрыгивают. Все бегут, кричат: «Господи, там кто-то стреляет!» - передаёт телеграм-канал RT.

По предварительным данным, девять человек погибли, четверо госпитализированы.