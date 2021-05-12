Мир Устроившему стрельбу в школе Казани светит пожизненное заключение

2021-05-12 12:23

Статья уголовного кодекса, по которой возбуждено дело против 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего теракт в школе Казани, предусматривает пожизненное заключение или смертную казнь. 

Начато производство по части 2 статьи 105, которая предусматривает наказание лишением свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Правда на последнюю в Татарстане действует мораторий.

Напомним, накануне в школе №175 российской Казани Галявиев устроил стрельбу из ружья. В результате погибли девять человек - семь учеников и две учительницы. Пострадали еще 18 детей и трое взрослых. Галявиев сам сдался полиции. 

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Обнаружена новая гигантская экзопланета 2021-05-11 20:00