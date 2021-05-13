Экономика Проезд в транспорте может ощутимо подорожать из-за миллиардных долгов Кабмина

2021-05-13 15:04

Ассоциация городов Украины обратилась к Кабмину с просьбой погасить долги перед общинами за перевозку льготников, напомнив, что с 2016 года государство не выполняет обязательства по компенсации местным бюджетам перевозки льготных категорий пассажиров.

"Вопреки конституционным нормам, с 2016 года государство отказалось финансировать гарантированные законами льготы, в частности льготу на проезд. Таким образом, оно переложило свои обязанности на органы местного самоуправления без предоставления им дополнительных источников доходов. В то же время, льготы, гарантированные государством, должны предусматривать собой стопроцентное финансирование за счет средств государственного бюджета", - говорится в заявлении.

Ассоциация городов отмечает, что громады ежегодно тратят миллиарды гривен на обеспечение жителям гарантий, установленных государством.

"Это приводит к недофинансированию других социально значимых сфер, в частности образования, здравоохранения и социальной защиты населения. Эта ситуация также приводит к деградации транспортной системы города, невозможности полноценно обеспечить транспортную доступность граждан в учреждения первоочередной необходимости: школ, аптек, больниц, продуктовых магазинов", - говорится в сообщении.

Ассоциация призывает Кабмин погасить задолженность, иначе городским головам придется поднять цены на проезд.

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