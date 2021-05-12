Украина Генпрокурор Венедиктова рассказала, в чем именно подозревают Медведчука и Козака

2021-05-12 13:02

Ирина Венедиктова сообщила, что подозрения Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили по 3 эпизодам. Политиков подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

Подозрения объявлены Медведчуку и Козаку, сообщила глава Офиса генпрокурора прокомментировала во время брифинга.

По результатам проведенной работы, Медведчуку и Козаку сообщено о подозрении в совершении государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма,– заявила Венедиктова, передает antikor.com.ua.

Генпрокурор уточнила, что подозрение объявили по 3 эпизодам.