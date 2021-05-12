Украина Антимонопольный комитет заблокировал строительство международного аэропорта в Днепре

2021-05-12 15:21

Антимонопольный комитет заблокировал финансирование строительства международного аэропорта в Днепре.

Как сообщается на сайте АМКУ, данное решение принято, поскольку Мининфраструктуры не уведомило комитет о намерении предоставить аэропорту государственную помощь в размере 1,5 млрд гривен.

Строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта началось еще в 2020 году и продолжается в 2021 году. Получателями государственной помощи в рамках этого проекту выступают Укринфрапроект, ГП Финансирование инфраструктурных проектов и ООО МА Днепропетровск.

"Поскольку Укринфрапроект и ГП Финансирование инфраструктурных проектов не избирались по конкурентной процедуре, нельзя утверждать, что предоставленная им экономическая выгода была бы доступной при обычных условиях. Поэтому у комитета есть основания полагать, что данная финансовая поддержка могла существенно повлиять на конкуренцию в регионе", – отметили в АМКУ.

Кроме того, непредоставление Мининфраструктуры предварительного уведомления в АМКУ о помощи является нарушением законодательства, которое не позволяет комитету оценить меры государственной поддержки и делает невозможным выполнение им задач по контролю за предоставлением государственной помощи. В связи с этим АМКУ начал рассмотрение дела о государственной помощи для проведения углубленного анализа ее допустимости, а также временно приостановил предоставление такой помощи Мининфраструктуры до принятия решения в деле.

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