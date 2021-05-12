Украина Туристический сезон в Крыму снова провалится: названы главные причины

2021-05-12 19:20

Текущий туристический сезон в оккупированном Россией Крыму не будет удачнее предыдущего. Помимо существенного повышения цен транспортная логистика там стала более сложной. В целом страна-оккупант и не стремится развивать туризм на полуострове.

Такое мнение высказал экс-министр курортов и туризма АР Крым, экс-глава Комитета Крыма по водному хозяйству Александр Лиев. "Для того чтобы туристический поток увеличился, надо, чтобы что-то произошло", – отметил он.

"Возможно, сейчас отменят визы для россиян, потому что раньше они должны были иметь визы для поездок в Крым? Нет, не должны они были иметь визы, и раньше они ехали свободно. Может, транспортное сообщение стало легче? Нет, транспортная логистика сейчас стала более сложной. Ведь дорога через Украину с севера России и Москвы всегда была более комфортной, ближе и дешевле", – сказал экс-министр.

"Возможно, цены в Крыму упали и теперь россияне могут отдыхать дешевле? Нет, цены в Крыму поднялись, и поднялись ощутимо. К тому же добавилась постоянная военная опасность, а также имидж Крыма как оккупированной территории", – продолжил Лиев.

Таким образом, по его убеждению, пока что нет никаких предпосылок для увеличения туристического потока из России в Крым. Лиев подчеркнул, что страна-агрессор не ставила цель развития туризма на оккупированной территории Украины.

"Для чего россияне захватили Крым? Чтобы развивать туризм? Они не собираются развивать туризм и не будут ничего в этом плане делать. Но по телевизору будут показывать какие-то картинки", – подытожил он.