Коронавирус Опасен не только для пожилых людей: академик указал на важный нюанс с индийским штаммом COVID-19

2021-05-13 16:40

Новый индийский штамм коронавируса куда агрессивнее других известных на сегодняшний день штаммов, но он не будет последней мутацией вируса.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил украинский профессор, микробиолог, вирусолог и академик НАН Украины Владимир Широкобоков.

Он уверен, что такая мутация вируса действительно может спровоцировать новую волну эпидемии в Украине.

По словам профессора, индийский штамм вызывает более тяжелые формы заболевания и поражает не только пожилых людей, но и среднего возраста.

Он объяснил, что вирус под давлением меняется и мутирует, чтобы противостоять притеснениям против себя. Именно поэтому появляются новые мутации.

Также профессор не совсем согласен с прогнозом Минздрава по четвертой волне в Украине.

"Но если завезут новый индийский штамм – возможен еще определенный подъем. Коронавирус – сезонное заболевание. Летом должно быть послабление, а осенью снова будет вспышка", - уточнил он.