Опасен не только для пожилых людей: академик указал на важный нюанс с индийским штаммом COVID-19

Новый индийский штамм коронавируса куда агрессивнее других известных на сегодняшний день штаммов, но он не будет последней мутацией вируса.
Об этом в интервью "Обозревателю" заявил украинский профессор, микробиолог, вирусолог и академик НАН Украины Владимир Широкобоков.
Он уверен, что такая мутация вируса действительно может спровоцировать новую волну эпидемии в Украине.
По словам профессора, индийский штамм вызывает более тяжелые формы заболевания и поражает не только пожилых людей, но и среднего возраста.
Он объяснил, что вирус под давлением меняется и мутирует, чтобы противостоять притеснениям против себя. Именно поэтому появляются новые мутации.
Также профессор не совсем согласен с прогнозом Минздрава по четвертой волне в Украине.
"Но если завезут новый индийский штамм – возможен еще определенный подъем. Коронавирус – сезонное заболевание. Летом должно быть послабление, а осенью снова будет вспышка", - уточнил он.