Украина На Донбассе резко возросло число обстрелов и провокаций, в рядах ВСУ снова есть потери

2021-05-14 12:40

За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.

Как сообщили в Минобороны, неподалеку населенных пунктов Лебединское, Гнутово и Павлополь противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Возле населенного пункта Новозвановка боевики совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Сепаратисты трижды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Верхнеторецкое и один раз возле Новоселовки.

Из танков, артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты шесть раз совершили обстрел в направлении Песков.

Возле населенного пункта Новотроицкое боевики открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле поселка Южное — со станковых противотанковых гранатометов.

Около Водяного противник дважды совершил обстрел из автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов, а возле населенного пункта Луганское — еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

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