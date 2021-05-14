Политика Израиль отклонил предложение Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа

2021-05-14 14:23

Израиль отклонил предложение делегации Египта объявить гуманитарное перемирие. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Египетская делегация по вопросам безопасности покинула Тель-Авив после того, как Израиль начал крупную военную операцию.

Ранее министерство обороны США в качестве меры предосторожности эвакуировало из Израиля около 120 человек американского персонала.

Напомним, между Израилем и Палестиной наступила новая фаза эскалации конфликта. Силы обороны Израиля наносят воздушные и наземные удары по объектам боевиков в секторе Газа. Израильская армия не ведет наземное вторжение в сектор Газа на данный момент.

А тем временем, боевое крыло группировки ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске новых 100 ракет в направлении израильского города Ашкелон. Ранее ХАМАС заявил, что выпустил 50 ракет в сторону Израиля.

Система "Железный купол" перехватила десятки ракет, запущенных ХАМАС в южную часть Израиля - в Ашдоде, Беэр-Шеве и других населенных пунктах. 

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