Мир Израиль провел крупнейшую атаку в секторе Газа - 160 самолетов одновременно атаковали 150 целей

2021-05-14 11:20

Армия обороны Израиля в ночь на пятницу, 14 мая, провела крупнейшую атаку против ХАМАС в секторе Газа с начала эскалации конфликта. Об операции рассказал представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

"Ночью 160 самолетов одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут. Это было крупнейшее действие с начала конфликта, в нем принимали участие наземные подразделения, которые также работали по обозначенным целям. Ни один израильский солдат в сектор Газа минувшей ночью не входил. Целью атаки была сеть тоннелей, использующихся радикалами для транспортировки и в качестве укрытия, под городом Газа", - сказал Конрикус.

Он объяснил, что СМИ ошибочно сообщили о начале наземной операции из-за неточности в сообщении ведомства на английском языке. При этом Конрикус не ответил, намерен ли Израиль провести наземную операцию.

Представитель армии сообщил, что по их подсчетам, из сектора Газа выпустили по Израилю с 10 мая более 1,8 тысяч ракет, 430 из которых упали на территории самого анклава, не перелетев через границу. Только за минувшую ночь было выпущено из Газы три волны ракет. На территории Израиля с 10 мая погибли семь гражданских лиц и один военный на границе.

В секторе Газа заявляют, что в результате ударов Израиля погибли не менее 119 палестинцев, около 600 пострадали. Отмечается, что в числе погибших 27 несовершеннолетних и 11 женщин. Палестинское общество Красного полумесяца сообщает, что оказало за ночь медицинскую помощь 349 пострадавшим на Западном берегу, в секторе Газа и Иерусалиме. По его данным, больше всего раненых было в Газе - 206 раненых.