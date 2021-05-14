На Медведчука надели электронный браслет, ему запрещено выходить из дома

Полиция надела электронный браслет на нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом со ссылкой на представителя Офиса генпрокурора сообщают Украинские новости в пятницу, 14 мая.
"Браслет надели. Прокурор присутствовал при надевании электронного средства контроля", - рассказали в генпрокуратуре, добавив, что браслет надели на Медведчука поздно вечером 13 мая в здании столичной полиции.
В Офисе генпрокурора добавили, что Медведчук не может отлучаться из дома и должен все время носить электронного средства контроля.
Напомним, накануне суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя обвинение просило содержание под стражей с залогом в 300 млн гривен.