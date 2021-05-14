Политика На Медведчука надели электронный браслет, ему запрещено выходить из дома

2021-05-14 13:43

Полиция надела электронный браслет на нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом со ссылкой на представителя Офиса генпрокурора сообщают Украинские новости в пятницу, 14 мая.

"Браслет надели. Прокурор присутствовал при надевании электронного средства контроля", - рассказали в генпрокуратуре, добавив, что браслет надели на Медведчука поздно вечером 13 мая в здании столичной полиции.

В Офисе генпрокурора добавили, что Медведчук не может отлучаться из дома и должен все время носить электронного средства контроля.

Напомним, накануне суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя обвинение просило содержание под стражей с залогом в 300 млн гривен.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский заявил, что его деолигархизацию можно уже видеть на примере Медведчука

2021-05-14 13:24

Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест

2021-05-13 22:00

видео Суд над Медведчуком по делу о госизмене: онлайн-трансляция

2021-05-13 19:40

Суд над Медведчуком: прокурор просит об аресте до 10 июля

2021-05-13 16:25

Еще новости в разделе "Политика"

Израиль отклонил предложение Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа

2021-05-14 14:23

На Медведчука надели электронный браслет, ему запрещено выходить из дома

2021-05-14 13:43

Зеленский заявил, что его деолигархизацию можно уже видеть на примере Медведчука

2021-05-14 13:24

видео Экс-нардеп Барна подрался в прямом эфире с депутатом из Слуги народа - обнародовано видео

2021-05-14 10:03
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Израиль отклонил предложение Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа 2021-05-14 14:23
На Медведчука надели электронный браслет, ему запрещено выходить из дома 2021-05-14 13:43
Зеленский заявил, что его деолигархизацию можно уже видеть на примере Медведчука 2021-05-14 13:24
видео Экс-нардеп Барна подрался в прямом эфире с депутатом из Слуги народа - обнародовано видео 2021-05-14 10:03