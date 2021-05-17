Коронавирус С 17 мая в Турции начали отменять карантинные ограничения, но комендантский час оставят

2021-05-17 11:39

В Турции с 17 мая в связи с уменьшением количества случаев коронавируса постепенно начнется послабление карантинных ограничений, сообщает Anadolu.

Для людей старше 65 лет, которых вакцинировали против коронавируса двумя дозами вакцины отменяют запрет выходить из дома. Специальных ограничений не будет и для несовершеннолетних.

Кафе и ресторанам можно работать навынос и доставку только в будние дни с 7:00 до 20:00, а в выходные — с 7:00 до полуночи. Торговые центры смогут работать с 10:00 до 20:00 по будням, но будут закрыты в выходные. Другие учреждения и в дальнейшем будут закрыты.

При этом комендантский час продолжает действовать. Он действует по выходным дням, а также в рабочие дни с 21:00 до 5:00 и продлится минимум до 1 июня

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