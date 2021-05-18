Мир Силовики устроили тотальный шмон в редакции и у журналистов оппозиционного сайта TUT.BY

2021-05-18 13:43

В редакциях оппозиционного белорусского портала TUT.BY и у работников сайта проходят обыски, которые проводят сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР), об этом сообщалось на самом портале перед тем, как его заблокировали.

"В доме, где живет главный редактор tut.bу Марина Золотова, сломана дверь в общий тамбур на ее этаже. Очевидцы рассказывают, что был сильный шум и грохот", - говорится в сообщении издания вTelegram-канале.

В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит ДФР заявили, что об обысках расскажут позже.

О том, что домен TUT.BY заблокирован, сообщил соучредитель TUT.BY Кирилл Волошин. По его словам, силовики возбудили уголовное дело по статье уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере.

"Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.bу. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL. В соответствии со ст.38 закона о СМИ в средствах массовой информации на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию", - так объяснили в Министерстве информации Беларуси блокировку оппозиционного сайта.