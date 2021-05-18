Мир Есть совместное заявление глав МИД Литвы, Польши и Украины по оккупационным действиям РФ

2021-05-18 15:43

Главы МИД стран Люблинского треугольника (Литвы, Польши и Украины) выступили с совместным заявлением в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Они считают, что действия России как страны-оккупанта неприемлемы в современном мире.

В обнародованном документе говорится, что спустя семь десятилетий после этого преступления современное поколение стало очевидцем повторения событий прошлого.

"Временная оккупация Крыма Россией привела к новым репрессиям против крымскотатарского народа, который вновь сталкивается с нарушениями прав человека, преследованиями за убеждения, религию и несогласие с оккупацией украинского Крыма... Эти действия России как страны-оккупанта неприемлемы в современном мире, а потому требуют адекватной реакции международного сообщества", - говорится в заявлении.

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины убеждены, что совместные усилия и международная солидарность будут способствовать освобождению Крыма от российской оккупации, а также восстановлению прав и свобод крымскотатарского народа в украинском Крыму.

"Эффективной ответом станет деоккупация Крымского полуострова. Правительства наших стран, вместе с нашими партнерами, будут продолжать работать над восстановлением уважения к международному праву и суверенного контроля Украины над Крымом", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что саммит международной Крымской платформы, который должен состояться в Киеве 23 августа 2021, призван сыграть важную роль в консолидации усилий. Участники саммита рассчитывают на разработку четкого плана действий мирового сообщества по приближению деоккупации украинского Крыма и восстановления прав крымских татар.

Напомним, сегодня в Украине отмечают день памяти жертв геноцида крымских татар. 77 лет назад советская власть начала принудительную депортацию крымскотатарского народа из Крыма, в результате чего погибли десятки тысяч человек.