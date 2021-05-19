Коронавирус Польша намерена вакцинировать украинских заробитчан - где и как будут делать прививку

2021-05-19 11:20

Украинских заробитчан, которые едут в Польшу, намерены вакцинировать от коронавирусной инфекции на польско-украинской границе.

Как сообщает Wirtualna Polska, будет использоваться вакцина Johnson & Johnson.

"Мы уже ежедневно вылавливаем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, тоже должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту", - заявил профессор Станислав Мазур, руководитель медицинского центра Medyk в Жешуве.

Напомним, ранее власти Польши ввели обязательный недельный карантин для всех прибывающих из Индии, а также из Бразилии и Южной Африки.

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