Мир Интенсивность ракетных обстрелов территории Израиля резко снизилась

2021-05-19 12:23

Радикалы ХАМАС со вчерашнего вечера выпустили из сектора Газа по территории Израиля не менее 50 ракет. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"С 19:00 до 07:00 было зафиксировано 60 запусков ракет из сектора Газа по территории Израиля. Порядка 10 ракет упали в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Всего с 10 мая по Израилю выпустили не менее 3 750 ракет, 550 из них упали в самом палестинском анклаве, около 90% были перехвачены системой ПВО Железный купол.

В свою очередь в ЦАХАЛ сообщают, что ВВС Израиля минувшей ночью нанесли удары по районам Хан-Юнис и Рафах на юге сектора Газа. Во время налета было поражено около 40 подземных объектов ХАМАС. 52 израильских истребителя-бомбардировщика применили примерно 120 высокоточных боеприпасов.