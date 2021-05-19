Мир ХАМАС отказался прекратить огонь по Израилю

2021-05-19 20:00

Египет предложил Израилю и исламистскому движению ХАМАС заключить соглашение о перемирии с 20 мая, однако палестинцы отказались прекратить огонь.

Известно, что Египет через частные каналы предложил Израилю и ХАМАС заключить перемирие, которое могло вступить в силу в четверг в шесть часов утра, сообщает The Times Of Israel.

Однако член политического бюро ХАМАС Иззат аль-Ришк сообщил в Twitter, что они не планируют прекращать огонь по Израилю.

"Сообщения некоторых враждебных СМИ о согласии ХАМАС на прекращение огня – неправда. Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня достигнуто не было", – подчеркнул он и добавил, что требования палестинской стороны "понятны и известны".

Напомним, что ХАМАС требует вывода израильских силовиков из мечети аль-Акса, свободного доступа к ней верующих, прекращения выселения жителей района Шейх-Джаррах, освобождения всех задержанных за время последней эскалации.

Что произошло за ночь в Израиле

Поздно во вторник и рано утром в среду, 19 мая, террористические группы сектора Газа произвели несколько ракетных обстрелов центральных районов Израиля. При этом ХАМАС заявил, что во время ударов он нацелился на базы Военно-воздушных сил Израиля.

Сирены "красной тревоги" сработали повсюду в приграничных городах Газы, в южных прибрежных городах Ашдод и Ашкелон, а также в центральных городах на севере, таких как Реховот и Пальмахим, а также на ряде авиабаз между ними.

"Базы, на которые нацелены бригады Аль-Кассама, – это Хатзор, Хацерим, Неватим, Тель Ноф, Пальмахим и Рамон", – говорится в заявлении ХАМАС.

Официальный представитель Сил обороны Израиля Хидаи Зильберман в среду утром заявил, что у военных нет сведений о том, что ракета поразила какую-либо из авиабаз. По его словам, в одном случае снаряд упал в открытом поле недалеко от базы Тель Ноф недалеко от Реховота.

По данным ЦАХАЛ, всего в течение ночи вторника и утра среды около 50 ракет было выпущено в сторону Израиля из Газы, 10 из которых не смогли пересечь границу и приземлились внутри палестинского анклава. Сообщений о травмах или повреждениях в ходе ночных атак не поступало, что указывает на то, что оставшиеся 40 снарядов были либо перехвачены "Железным куполом", либо поразили открытые участки.

Армия обороны Израиля сообщила, что за ночь со вторника на среду они поразили ряд целей в престижном районе Римал города Газа, в районе, где проживают многие высшие командиры ХАМАС.