Мир У энергомоста из РФ в Крым порвалась одна из четырех ниток

2021-05-20 19:00

Повреждена фаза Тамань - Кафа, что вызвало сокращение имевшегося ресурса на 25%, заявили "власти" аннексированного полуострова.

Одна из ниток российского энергомоста в аннексированный Крым повреждена. Об этом заявил так называемый "министр топлива и энергетики" полуострова Евгений Рукавишников в четверг, 20 мая.

"По полученной вчера оперативной информации, повреждена одна из ниток энергомоста, одна фаза "Тамань - Кафа", первая цепь, что вызвало сейчас у нас сокращение того ресурса, резерва, который имелся, на 25%", - сказал Рукавишников.

"Четыре кабельных линии по три фазы идут с той стороны к нам. Есть четыре резерва. Переключение на них занимает достаточно приличное время. Надо с обеих сторон - со стороны Тамани и со стороны Крыма - переключить эту фазу. Достаточно приличный кабель диаметром 200-250 миллиметров. Эту муфту нужно переключить на ту поврежденную фазу, которая есть", - добавил российский чиновник.

Напомним, что ранее Украина запустила проект в поддержку незаконно удерживаемых в Крыму. Поддержка и скорейшее освобождение украинских политзаключенных является приоритетом деятельности МИД.