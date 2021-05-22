Коронавирус В Украине более 4,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 22 мая

2021-05-22 10:00

За сутки 21 мая в Украине выявили 4606 заболевших коронавирусом (днем ранее – 4984 ), больше всего новых случаев COVID-19 – в Днепропетровской (438) и Харьковской (371) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В лидерах по суточной заболеваемости также находятся Львовская (344 случа коронавируса за сутки), Донецкая (334) и Киевская (303) области.

За сутки в Украине умерли 178 больных коронавирусом (днем ранее – 202 ), выздоровели – 12 586 (12 845), были госпитализированы – 1665 (1785).

За сутки сделано 62 750 тестов на коронавирус (62 577): методом ПЦР – 27 443 (26 154), ИФА – 11 957 (11 454), экспресс-тестов – 23 350 (24 969).

На утро 21 мая в Украине зафиксировали 2 179 988 заболевших коронавирусом, 49 279 умерших и 1 941 625 выздоровевших.

Данные по заболевшим коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 298 случаев COVID-19 за сутки (днем ранее – 453);

Винницкая область – 80 (134);

Волынская – 160 (170);

Днепропетровская – 438 (405);

Донецкая – 334 (408);

Житомирская – 134 (117);

Закарпатская – 105 (47);

Запорожская – 252 (354);

Ивано-Франковская – 72 (85);

Киевская – 303 (348);

Кировоградская – 63 (66);

Луганская – 58 (56);

Львовская – 344 (269);

Николаевская – 192 (214);

Одесская – 174 (201);

Полтавская – 188 (183);

Ровенская – 201 (236);

Сумская – 121 (191);

Тернопольская – 98 (122);

Харьковская – 371 (299);

Херсонская – 132 (154);

Хмельницкая – 171 (121);

Черкасская – 164 (139);

Черновицкая – 64 (77);

Черниговская – 89 (135).