Мир Израиль готов ударить по лидерам ХАМАС, несмотря на прекращение огня

2021-05-22 11:30

В Армии обороны Израиля заявили, что готовы наносить удары по руководству палестинского мусульманского движения ХАМАС, несмотря на введенный 21 мая режим прекращения огня.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на израильские СМИ.

Как пишет пресса Израиля, среди лиц, находящихся в списках армии обороны страны на ликвидацию, числится командир ХАМАС Мухаммед Дейф. Этот человек является наиболее разыскиваемой Израилем целью в секторе Газа.

Накануне высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамадан заявлял, что Дейф жив и руководил совместными операциями боевого крыла ХАМАС - бригадами "Изз ад-Дин аль-Кассам" - и других групп палестинцев.

Между тем начавшийся в ночь на пятницу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа пока что соблюдается обеими сторонами. А до этого в течение 11 дней армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет.