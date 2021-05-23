Мир У победителя Евровидения-2021 от радости прямо на сцене лопнули штаны

2021-05-23 11:30

 

Итальянская рок-группа Måneskin минувшей ночью отметилась не только победой на международном песенном конкурсе Евровидение-2021, но и курьезным случаем. Солист коллектива Давид Дамиано так радовался триумфу, что у него лопнули штаны.

Соответствующее видео обнародовал официальный аккаунт "Евровидения" в Twitter.

Так, музыканты показывали на камеру, как они рады своей победе на конкурсе и солист очень активно прыгал по сцене.

В какой-то момент басистка Måneskin Виктория Де Анжелис обратила внимание оператора и самого Дамиано на то, что у него в зоне паха лопнули штаны. Участники группы встретили этот конфуз со смехом.

Напомним, группа Måneskin представляла на Евровидении в Роттердаме Италию с песней Zitti E Buoni и принесла стране первое место на конкурсе с результатом в 524 балла. Украинскому коллективу Go_A благодаря голосам телезрителей удалось попасть в ТОП-5.

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