Коронавирус ​Будет еще более заразным и смертоносным: в ВОЗ заявили об угрозе появления нового вируса

2021-05-24 16:20

 

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует появление нового смертоносного вируса.

Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", - сказал Гебрейесус.

Ранее в ВОЗ заявили, что угрозу возникновения новых вариантов коронавируса сейчас сложно прогнозировать. Сейчас в мире чаще всего выявляют индийский, южноафриканский и британский штаммы COVID-19.

Напомним, еще до начала массового распространения коронавирусной инфекции, в ноябре 2019 года, трое исследователей из китайского Института вирусологии города Ухань, откуда началась мировая пандемия, заболели и имели симптомы, похожие на проявления COVID-19.

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