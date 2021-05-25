Мир В ХАМАС опровергли свою причастность к угрозам взорвать посаженный в Минске самолет

2021-05-25 10:41

Палестинское движение ХАМАС официально опровергло свою причастность к угрозам взорвать принудительно посаженный в Минске самолет Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и на борту которого находился создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил официальный представитель ХАМАСа Фаузи Бархум, его цитирует Reuters.

"Мы не прибегаем к этим методам, к которым прибегают сомнительные организации, которые стремятся демонизировать ХАМАС и помешать мировым симпатиям к нашему палестинскому народу и его законному сопротивлению", - сказал представитель ХАМАС.

Ранее директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что на электронную почту минского аэропорта якобы поступило сообщение от имени солдат палестинской группировки ХАМАС о минировании самолета.

"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", - цитируют журналисты сообщение, которое якобы поступило в аэропорт Минска.

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