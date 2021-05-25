Мир Авиакомпания Air France приостановила все свои полеты над Беларусью

2021-05-25 11:20

Национальный авиаперевозчик Франции Air France приостановил полеты над Беларусью, сообщает Internationale Radio France во вторник, 25 мая.

Кроме того, в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске Франция отменяет полеты в страну авиакомпании Белавиа.

Напомним, что Европа не станет принимать рейсы из Беларуси. В ЕС призывают Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать инцидент и требуют немедленно вернуть свободу Сапеге и Протасевичу.

Также ЕП призвал Европу ответить на инцидент с Ryanair. Европарламент требует "немедленного и безоговорочного освобождения" Протасевича и его спутницы и предоставления им возможности покинуть страну.