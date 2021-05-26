Политика Харьковский суд признал недействительным решение горсовета о статусе русского языка

2021-05-26 10:41

Харьковский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение городского совета, которое придавало русскому языку статус регионального в городе. Соответствующее решение опубликовано на сайте Единого госреестра судебных решений.

"Признать противоправным и недействительным от 28.02.2018 решение Харьковского городского совета "О реализации положений Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в городе Харькове" №788/12 от 20.08.2012", - говорится в решении суда.

Как указано в мотивировочной части документа, 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал не соответствующим положениям Конституции Украины нормы Закона "Об основах государственной языковой политики", во исполнение которого было принято соответствующее решение Харьковского горсовета.