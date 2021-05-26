В Украине планируют смягчить карантин: что разрешат и кого затронут изменения

В среду, 26 мая, на заседании Кабинета министров Украины было озвучено предложение внести изменения в существующие ограничения карантина.
Как стало известно из трансляции заседания правительства, такое предложение внес министр культуры Александр Ткаченко.
В частности, предлагается снять ограничения по времени приема посетителей для заведений общественного питания и разрешить въезд в Украину гражданам из некоторых стран.
"Расширить возможности для проведения концертных массовых, культурных мероприятий, позволить работать различным типам средств размещения и снять временные ограничения для заведений общественного питания и самоизоляции граждан, а также разрешить пересечение границы иностранцам определенных стран", - озвучил предложение Ткаченко.