Коронавирус В Украине планируют смягчить карантин: что разрешат и кого затронут изменения

2021-05-26 18:20

 

В среду, 26 мая, на заседании Кабинета министров Украины было озвучено предложение внести изменения в существующие ограничения карантина.

Как стало известно из трансляции заседания правительства, такое предложение внес министр культуры Александр Ткаченко.

В частности, предлагается снять ограничения по времени приема посетителей для заведений общественного питания и разрешить въезд в Украину гражданам из некоторых стран.

"Расширить возможности для проведения концертных массовых, культурных мероприятий, позволить работать различным типам средств размещения и снять временные ограничения для заведений общественного питания и самоизоляции граждан, а также разрешить пересечение границы иностранцам определенных стран", - озвучил предложение Ткаченко.

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