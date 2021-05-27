Мир Арктику накрыла аномальная волна тепла - в атмосферу выбрасывается метан

2021-05-27 15:45

Арктику накрыла аномальная волна тепла, которая побила все рекорды, сообщают британские метеорологи, передает The Independent.

В прошлую среду температура в некоторых частях Арктики поднялась выше 30 °C, что значительно выше среднего значения для этого времени года. Метеоролог из Великобритании Скотт Дункан охарактеризовал эти погодные условия как "поистине исключительные для любого времени года и поразительные для мая".

По его словам, из-за быстрого нагревания Арктики в будущем с большей вероятностью возникнут "сильные волны тепла". Повышение температуры вызывает таяние льда и вечной мерзлоты в регионе, в результате чего ранее заблокированный метан выбрасывается в атмосферу и способствует нагреву всей планеты.

По мнению климатологов, нынешняя волна тепла сохранится. Исследователь климата Зак Лейб заявил, что в течение ближайшей недели температура в Восточной Сибири будет более чем на 10 °C выше средней. Температура, наблюдаемая в этом месяце, намного ниже самого жаркого дня в Арктике.

В то же время метеоролог CBS News Джефф Берарделли отметил, что такой температурный рекорд ожидался к 2100 году, но был зафиксирован на 80 лет раньше.

Новое исследование показало, что за последние полвека регион нагрелся в три раза быстрее, чем остальная часть Земли.