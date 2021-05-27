Политика Кравчук исключил дальнейшее использование Минска как площадки для переговоров по Донбассу

2021-05-27 11:05

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук исключил дальнейшее использование Минска как переговорной площадки по Донбассу.

"У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения - минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку", - сказал Кравчук сказал в эфире телеканала Украина 24.

Также бывший президент Украины и глава делегации ТКГ добавил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь - к ОБСЕ.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Политика"

Кравчук исключил дальнейшее использование Минска как площадки для переговоров по Донбассу

2021-05-27 11:05

Европейское агентство EASA порекомендовало не использовать воздушное пространство Беларуси

2021-05-27 10:41

Президент Польши прямым текстом заявил, что Россия - ненормальная страна

2021-05-27 10:22

Лукашенко заявил, что цивилизованный мир его не понимает из-за деформированного сознания

2021-05-27 08:39
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Кравчук исключил дальнейшее использование Минска как площадки для переговоров по Донбассу 2021-05-27 11:05
Европейское агентство EASA порекомендовало не использовать воздушное пространство Беларуси 2021-05-27 10:41
Президент Польши прямым текстом заявил, что Россия - ненормальная страна 2021-05-27 10:22
Лукашенко заявил, что цивилизованный мир его не понимает из-за деформированного сознания 2021-05-27 08:39