Мир Метеорологи уверены, что ожидается самый теплый год в истории

2021-05-28 09:23

В ближайшие пять лет с вероятностью 90% ожидается самый теплый год. Об этом сказано в отчете Всемирной метеорологической организации.

По прогнозам метеорологов ООН, средняя температура на планете в каждый из годов этого пятилетнего периода будет по крайней мере на один градус Цельсия выше температурных значений доиндустриальной эпохи.

"Вероятность того, что в ближайшие пять лет по меньшей мере один год превзойдет показатели 2016-го, считающегося самым теплым годом на данный момент, составляет 90%", - сказано в сообщении.

Ученые полагают, что в самый жаркий год температура с вероятностью 40% может превысить доиндустриальный уровень на 1,5 градуса. 

Напомним, в 2020 году средняя температура превышала базовые значения доиндустриальной эпохи на 1,2 градуса.

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