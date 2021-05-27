Мир ЕС может ввести запрет на транзит российского газа через Беларусь

2021-05-27 16:20

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в странах Евросоюза обсуждают возможность запрета на экспорт из Беларуси калийных удобрений и транзит российского газа. Такие санкции планируют ввести из-за инцидента с самолетом Ryanair, который принудили к посадке в Минске.

Об этом сообщили в Telegram-канале РИА "Новости".

По словам главы дипломатии ЕС, министерства иностранных дел стран Евросоюза обсуждают два главных направления санкций относительно Беларуси - экспорт калийных удобрений и транзит российского газа.

Напомним, что Евросоюз на саммите в понедельник, 24 мая, официально запретил белорусским авиакомпаниям полеты на территорию стран-членов ЕС и призвал авиакомпании отказаться от полетов над территорией Беларуси. Также рекомендовано ускорить введение санкций против физлиц и компаний Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair, который принудили к посадке в Минскедля задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.