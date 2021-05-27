Мир ЕС может ввести запрет на транзит российского газа через Беларусь

2021-05-27 16:20

 

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в странах Евросоюза обсуждают возможность запрета на экспорт из Беларуси калийных удобрений и транзит российского газа. Такие санкции планируют ввести из-за инцидента с самолетом Ryanair, который принудили к посадке в Минске.

Об этом сообщили в Telegram-канале РИА "Новости".

По словам главы дипломатии ЕС, министерства иностранных дел стран Евросоюза обсуждают два главных направления санкций относительно Беларуси - экспорт калийных удобрений и транзит российского газа.

Напомним, что Евросоюз на саммите в понедельник, 24 мая, официально запретил белорусским авиакомпаниям полеты на территорию стран-членов ЕС и призвал авиакомпании отказаться от полетов над территорией Беларуси. Также рекомендовано ускорить введение санкций против физлиц и компаний Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair, который принудили к посадке в Минскедля задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

subscriber subscriber

Еще по теме

Встреча Байдена и Путина пройдет в "знаковом" отеле: всплыли интересные подробности

2021-05-27 17:20

Кравчук назвал две страны, куда можно перенести переговоры ТКГ

2021-05-27 16:40

ПОЛНЫЙ СПИСОК Еще 11 российским актерам на три года запретят въезд на территорию Украины

2021-05-27 14:00

В метро Киева пройдут антитеррористические учения СБУ - нужно иметь при себе документы

2021-05-27 13:02

Еще новости в разделе "Мир"

В Беларуси заявили, что их самолеты не пускают уже в восемь стран

2021-05-27 18:20

Встреча Байдена и Путина пройдет в "знаковом" отеле: всплыли интересные подробности

2021-05-27 17:20

ЕС может ввести запрет на транзит российского газа через Беларусь

2021-05-27 16:20

Арктику накрыла аномальная волна тепла - в атмосферу выбрасывается метан

2021-05-27 15:45
Все статьи раздела "Мир"

Мир

В Беларуси заявили, что их самолеты не пускают уже в восемь стран 2021-05-27 18:20
Встреча Байдена и Путина пройдет в "знаковом" отеле: всплыли интересные подробности 2021-05-27 17:20
ЕС может ввести запрет на транзит российского газа через Беларусь 2021-05-27 16:20
Арктику накрыла аномальная волна тепла - в атмосферу выбрасывается метан 2021-05-27 15:45