Мир Основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA запросил у Польши защиты

2021-05-28 09:01

Находящийся в Польше один из основателей и авторов белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Степан Путило попросил у польских властей усилить его охрану и других сотрудников канала.

Путило рассказал, что в редакцию проекта стало поступать все больше угроз, хотя все его сотрудники и находятся за границей.

"Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье", - пояснил Путило.

В свою очередь, мать задержанного в Минске бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича заверила журналистов, что ее сын не призывал к массовым беспорядкам и насилию, а лишь "вещал о том, что происходило в Белоруссии, и о том, что происходит".