Коронавирус На лето Минздрав может ослабить карантинные ограничения

2021-06-01 15:04

Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. Об этом он рассказал в интервью на ТВ.

"На летний период. Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления", - поделился глава МОЗ.

Он добавил, что нужно искать "золотую середину" между способностью медсистемы лечить больных и экономическими интересами.

"Нет такой вспышки, такой масштабных, поэтому мы говорим о золотой середине - способностью медицинской системы лечить и экономическими другими вещами", - добавил Виктор Ляшко.

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