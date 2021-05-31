Мир У Путина сделали жесткое заявление перед встречей с Байденом

2021-05-31 20:00

В Российской Федерации сделали громкое заявление относительно будущей встречи двух президентов, Владимира Путина и Джо Байдена.

Об этом сообщаетинформационное агентство ТАСС.

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина запланированы на шестнадцатое июня. При это Кремль заявил о несоответствие повестки дня для будущей встречи лидеров двух стран в документах, которые Белый дом направил в РФ. Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков даже пообещал прислать Вашингтону ряд "некомфортных сигналов".

"Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже", — рассказал Сергей Рябков.

Незадолго до этого спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступил с обвинением в адрес Европарламента, который "призывал ужесточить санкции против российских чиновников, в "навязывании Байдену антироссийской повестки перед саммитом".

"Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон. Такое поведение является безответственным. Европейцы "рубят сук, на котором сидят", из-за влияния на ЕС взаимоотношений Москвы и Вашингтона", — заявил Вячеслав Володин.

Напомним, экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Российская Федерация уничтожила Минские соглашения после того, как ее президент одобрил паспортизацию жителей оккупированных территорий Донбасса. Согласно мнению дипломата, официальный Киев должен разработать новую стратегию по освобождению неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.