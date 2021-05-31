Мир В России завили, что готовятся к отключению от системы SWIFT

2021-05-31 21:00

В министерстве иностранных дел России заявили, что уже длительное время готовятся к отключению от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщил руководитель департамента экономического сотрудничества МИД государства-агрессора Дмитрий Биричевский, сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

По словам Биричевского, в стране уже началась работа по созданию альтернативной SWIFT системы.

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"Россия этим занимается уже довольно длительное время, поскольку это объективная необходимость", – сказал Биричевский.

Он напомнил, что угрозы отключения России от системы часто звучат от США и других стран.

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. В нее входят 11 000 финансовых институтов из 200 стран мира, что позволяет быстро осуществлять банковские переводы между финоператорами разных стран. Российские банки тоже являются участниками SWIFT.

Впервые вопрос отключения России от SWIFT поднимался в 2014 году, когда западные страны вводили санкции против Москвы из-за аннексии Крыма. Руководство компании тогда заявляло, что не планирует отключать страну от своих услуг. В 2018 году спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер назвал отключение российских банков от системы SWIFT одной из возможных мер усиления давления на Россию, к его заявлению присоединился и сейм Литвы.22 апреля 2021 году Украина призывала Евросоюз отключить Россию от SWIFT в случае обострения ситуации на Донбассе. Уже 24 апреля 2021 года Европарламент принял резолюцию, в которой описан механизм воздействия на Россию в случае военного наступления на Украину. ЕС должен будет немедленно отключить агрессора от платежной системы SWIFT, а также остановить импорт российской нефти и газа.