Украина Новые тарифы на газ в Украине, как вырастут суммы в платежках: «Достигли рекордных показателей»

2021-05-31 21:40

Украинцев ознакомили с базовыми годовыми тарифами на июнь и месячными предложениями

Годовой тариф у 66 поставщиков колеблется от 7,80 до 13,5 грн за кубометр. Месячные предложения у некоторых ниже: от 7,88 до 11,59 грн за кубометр, пишет «Обозреватель».

Причиной высоких цен поставщики называют европейский рынок, где многие закупаются. Сейчас цены там достигли рекордных показателей – 333 доллара за тысячу кубов. Май-июнь – это период, когда поставщики закупают газ на весь следующий отопительный сезон. Из-за холодной весны газа в хранилищах рекордно мало. Потому спрос на него большой.

В то же время, глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко уверяет, хоть цены рынка высокие – тарифы у нас все равно завышены:

"Даже если мы ссылаемся на тарифы "Амстердам+" – украинские цены все равно очень высокие. Европейская цена с доставкой газа до границы Украины около 11 грн за кубометр. Стоимость распределения – 2 грн. Максимальная цена газа с распределением должна быть 13 грн за кубометр. У нас же получается 15 грн. Цена не может быть такой физически", – говорит Попенко.

Отмечается, летом суммы в платежках еще небольшие, но вот с приходом холодной поры ситуация ухудшится.

"В отопительный же сезон люди, которые топят газом дома, по таким тарифам получат платежки от 5 до 7 тыс грн", – уверен эксперт.

Как известно, к декабрю 2020 года, в разгар отопительного сезона, цена на газ у многих поставщиков выросла до 8-9 грн за кубометр. Это возмутило потребителей. Потому государство вынуждено было вмешаться и запретить поставщикам поднимать цены до конца отопительного сезона выше, чем 6,99 грн за кубометр.

Ожидалось, что после окончания отопительного сезона цена на газ зафиксируется на низких показателях. НКРЕКУ даже обязал всех поставщиков установить базовым не месячный, а годовой тариф. Якобы, чтобы все граждане получили возможность платить весь год по низкой "летней" цене. Однако многие компании наоборот после зимнего регулирования цены вышли на рынок с новыми, более высокими тарифами, от 7,88 до 13,5 грн за кубометр. И сюда еще не включена стоимость доставки газа.

Это не значит, что все украинцы будут платить зимой за газ именно такую цену. В любой момент они имеют право поменять поставщика или тариф. Но вот удастся ли найти предложения существенно выгоднее – пока под вопросом.

Экперты уверены, что таких низких цен, как в прошлом году, потребители уже вряд ли дождутся. Ведь цены на газ в Европе сохраняют тенденцию к росту. По такой высокой цене поставщики уже начинают закупать газ на зиму. Потому, вероятнее всего, в следующем отопительном сезоне придется исходить из цен, которые есть сейчас, а может, тарифы будут и выше. Тем, кого цены у своего поставщика категорически не устраивает, советуют искать другие варианты и не ждать, что выгодное предложение подвернется само.