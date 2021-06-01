Политика Зеленский провел кадровые ротиции в Офисе президента и создал новое подразделение

2021-06-01 11:20

Президент Владимир Зеленский провел кадровые ротации в Офисе президента. 

Как сообщает пресс-служба ОП,  заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака назначен Андрей Сибига. 

Также Зеленский создал новое структурное подразделение в ОП, которое будет заниматься вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Эту должность будет занимать замглавы ОП Игорь Жовква. Он будет координировать сотрудничество с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Верховной Радой.

Как пояснил Ермак, Украина заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми партнерами в международных отношениях, поэтому системность этой работы является главным условием для ее успеха.

"Потенциал всех властных институтов Украины должен быть использован полностью для того, чтобы мы могли обеспечить полноправную интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО, как это и определено президентом Владимиром Зеленским", – отметил он.

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