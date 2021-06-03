Коронавирус Вакцинация в Украине ускоряется, за сутки привиты почти 35 тыс человек

2021-06-03 14:23

За минувшие сутки в Украине было вакцинировано против коронавируса 34 481 человек. Одну дозу получили 28 899 человек, а полностью иммунизированы – 5 582 украинца. Как сообщает пресс-служба МОЗ, больше всего вакцинировано жителей Киева и Днепропетровщины. Меньше всего COVID-уколов сделано в Кировоградской области.

В целом сначала прививочной кампании привито 1 076 795 человек, из них получили одну дозу – 1 076 793 человека, полностью иммунизированы 138 090 человек.

Число проведенных вакцинаций за сутки: