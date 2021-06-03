Коронавирус Вакцинация в Украине ускоряется, за сутки привиты почти 35 тыс человек

2021-06-03 14:23

За минувшие сутки в Украине было вакцинировано против коронавируса 34 481 человек. Одну дозу получили 28 899 человек, а полностью иммунизированы – 5 582 украинца. Как сообщает пресс-служба МОЗ,  больше всего вакцинировано жителей Киева  и Днепропетровщины. Меньше всего COVID-уколов сделано в Кировоградской области.

В целом сначала прививочной кампании привито 1 076 795 человек, из них получили одну дозу – 1 076 793 человека, полностью иммунизированы 138 090 человек.

Число проведенных вакцинаций за сутки:

  • Винницкая область - 1679
  • Волынская область - 303
  • Днепропетровская область - 3592
  • Донецкая область - 620
  • Житомирская область - 679
  • Закарпатская область - 335
  • Запорожская область - 1582
  • Ивано-Франковская область - 175
  • Киев - 3635
  • Киевская область - 2713
  • Кировоградская область - 150
  • Луганская область - 159
  • Львовская область - 679
  • Николаевская область - 987
  • Одесская область - 997
  • Полтавская область - 1742
  • Ровенская область - 839
  • Сумская область - 1329
  • Тернопольская область - 206
  • Харьковская область - 2394
  • Херсонская область - 1268
  • Хмельницкая область - 683
  • Черкасская область - 7189
  • Черновицкая область - 497
  • Черниговская область – 1467

 

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