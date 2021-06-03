Вакцинация в Украине ускоряется, за сутки привиты почти 35 тыс человек
2021-06-03 14:23
За минувшие сутки в Украине было вакцинировано против коронавируса 34 481 человек. Одну дозу получили 28 899 человек, а полностью иммунизированы – 5 582 украинца. Как сообщает пресс-служба МОЗ, больше всего вакцинировано жителей Киева и Днепропетровщины. Меньше всего COVID-уколов сделано в Кировоградской области.
В целом сначала прививочной кампании привито 1 076 795 человек, из них получили одну дозу – 1 076 793 человека, полностью иммунизированы 138 090 человек.
Число проведенных вакцинаций за сутки:
- Винницкая область - 1679
- Волынская область - 303
- Днепропетровская область - 3592
- Донецкая область - 620
- Житомирская область - 679
- Закарпатская область - 335
- Запорожская область - 1582
- Ивано-Франковская область - 175
- Киев - 3635
- Киевская область - 2713
- Кировоградская область - 150
- Луганская область - 159
- Львовская область - 679
- Николаевская область - 987
- Одесская область - 997
- Полтавская область - 1742
- Ровенская область - 839
- Сумская область - 1329
- Тернопольская область - 206
- Харьковская область - 2394
- Херсонская область - 1268
- Хмельницкая область - 683
- Черкасская область - 7189
- Черновицкая область - 497
- Черниговская область – 1467