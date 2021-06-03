Мир Диктатору Сирии Башару Асаду сделали укол от коронавируса российской вакциной

2021-06-03 15:21

Диктатор Сирии Башар Асад сделал прививку от коронавируса COVID-19 российской вакциной Спутник V. Об этом сообщил посол страны в РФ Рияд Хаддад.

"Да, вакцинировался", – сказал Хаддад журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщает Интерфакс, сирийский дипломат также сообщил, что первая партия препарата уже поставлена в его страну.

"Спутник V уже в Сирии. Первая партия используется для вакцинирования врачей и первых лиц страны. Это уже сделано, сейчас уже народ вакцинируют", – сообщил Хаддад и добавил, что не может назвать точный объем вакцины, который был поставлен в Сирию.

subscriber subscriber

Еще по теме

Безопасность за 38,5 евро: в Чехии стартует платная вакцинация иностранцев от коронавируса

2021-06-02 11:20

В Киеве стартует кампания по вакцинации учителей - где, как и каким препаратом

2021-06-01 09:02

На стадионе Арена Львов 29 мая откроется центр массовой вакцинации населения

2021-05-28 18:33

Диктатор Сирии Башар Асад ожидаемо победил на выборах, набрав более 95% голосов

2021-05-28 10:22

Еще новости в разделе "Мир"

Диктатору Сирии Башару Асаду сделали укол от коронавируса российской вакциной

2021-06-03 15:21

Литва, несмотря на бойкот, выложила 16 миллионов евро за электроэнергию из Беларуси

2021-06-02 21:20

Названы пять самых рискованных знаков Зодиака - любят эксперименты и выходят победителями

2021-06-02 16:40

Названы причины обрыва канатной дороги в Италии - система безопасности была отключена умышленно

2021-06-02 15:21
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Диктатору Сирии Башару Асаду сделали укол от коронавируса российской вакциной 2021-06-03 15:21
Литва, несмотря на бойкот, выложила 16 миллионов евро за электроэнергию из Беларуси 2021-06-02 21:20
Названы пять самых рискованных знаков Зодиака - любят эксперименты и выходят победителями 2021-06-02 16:40
Названы причины обрыва канатной дороги в Италии - система безопасности была отключена умышленно 2021-06-02 15:21