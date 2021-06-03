Мир Диктатору Сирии Башару Асаду сделали укол от коронавируса российской вакциной

2021-06-03 15:21

Диктатор Сирии Башар Асад сделал прививку от коронавируса COVID-19 российской вакциной Спутник V. Об этом сообщил посол страны в РФ Рияд Хаддад.

"Да, вакцинировался", – сказал Хаддад журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщает Интерфакс, сирийский дипломат также сообщил, что первая партия препарата уже поставлена в его страну.

"Спутник V уже в Сирии. Первая партия используется для вакцинирования врачей и первых лиц страны. Это уже сделано, сейчас уже народ вакцинируют", – сообщил Хаддад и добавил, что не может назвать точный объем вакцины, который был поставлен в Сирию.