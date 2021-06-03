Коронавирус ​В Украине могут ослабить карантин: назван срок

2021-06-03 21:40

Карантин в Украине могут ослабить из-за уменьшения количества новых заболевших.

Об этом заявил нардеп из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий на телеканале "Украина 24".

"Сегодня не осталось даже ни одной оранжевой зоны, все области желтые, некоторые приблизились к отметкам зеленой зоны. Поэтому есть основания ослабить карантин, тем более что следующую волну все ученые, все эксперты прогнозируют не раньше осени этого года. Коронавирус — это сезонное заболевание, как и любое вирусное заболевание. Поэтому, думаю, летом правительство может себе позволить это (ослабление карантина - ред.) сделать. Посмотрим", — сказал он.

По его словам, сегодня тех, кто выздоровел, в 4 раза больше, чем заболевших.

"Сегодня загруженность больниц составляет 18%, загруженность реанимационных коек — 32%, загруженность аппаратов ИВЛ — 9%. Это в первую очередь говорит о том, что мы подошли к завершению третьей волны коронавируса. На сегодня у правительства есть основания ослабить карантин", — сказал он.