Спорт Сборная Украины прервала сухую серию, добыв первую победу в 2021 году

2021-06-04 09:40

В рамках товарищеского матча сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию.

Для подопечных Андрея Шевченко это первая победа с октября 2020 года. Тогда украинская сборная выиграла у национальной команды Испании (1:0) в рамках Лиги наций. В нынешнем году сборная Украины четыре раза сыграла вничью и дважды проиграла. Также нашей команде было засчитано техническое поражение от Швейцарии.

В матче против Северной Ирландии подопечные Андрея Шевченко с первых же минут стали активно атаковать – уже на 40-й секунде Андрей Ярмоленко имел прекрасную возможность забить. Он пробил в касание, но мяч пошел в сторону от дальней штанги.После такого яркого старта украинцы поддерживали высокую планку и постоянно пытались атаковать соперника, а вот гости ничего толком не могли сделать в ответ. В итоге активность "желто-синих" принесла свои плоды. На 10-й минуте встречи Караваев навесил в штрафную, где уже Зубков головой отправил мяч точно в сетку, и этот гол стал для него первым за национальную команду.

Далее команды неоднократно пытались пробить точно в сетку, однако успеха это не принесло. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу сборной Украины.