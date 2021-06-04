Украина В Июле в Украине проведут еще одну индексацию пенсий - кто получит больше

2021-06-04 19:28

В июле Минсоцполитики проведет индексацию пенсий для еще одного миллиона пенсионеров. Об этом сегодня заявила министр социальной политики Марина Лазебная .

"Второй год подряд правительство обеспечивает индексацию пенсий. С 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%. В июле будет проведена индексация пенсий для еще 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере", - сказала Лазебная.

Министр отметила, что повышение выплат в этом году всего получат 10,5 млн пенсионеров.

Пенсионный фонд Украины уже провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля. В июне, помимо пересчитанной пенсии, будет выплачена доплата за апрель и май 2021 года. Сообщается, что перечислены пенсии 633,0 тыс. пенсионеров. Увеличены пенсии 313,0 тыс. пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 грн.