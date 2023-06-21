ВОЙНА В Украине Повышение на 1000 гривен: ПФУ проведет еще одну индексацию пенсий

2023-06-21 21:37

В марте украинцам проиндексировали пенсии на 19,7%. В связи с этим, пенсионеры получили прибавку в размере от 100 до 1500 гривен или 600 гривен в среднем. Кроме того, и с 1 июля выплаты украинцам, которые вышли на заслуженный отдых, также пересчитают.

Как сообщает "Хвиля", ссылаясь на ПФУ, речь идет о выплатах тем, кто вышел на пенсию по специальным законам - журналисты, чиновники, ученые и т.д.

Размер надбавки для каждого украинца будет индивидуальным. У кого-то пенсия вырастет на 100 грн., а у других – на 1000 грн.

Какие пенсии получают украинцы

Большинство пенсионеров получает пенсии по возрасту – 73,01%. Еще 14,1% - по инвалидности, 6% - по потере кормильца и 5,3% - за выслугу лет.

При этом до 2 тыс. грн. пенсии получают 0,63% получателей, от 3 до 4 тыс. грн. – 21,33%, от 4 до 5 тыс. грн. – 15,21%, от 5 до 10 тыс. грн. – 23,15%.