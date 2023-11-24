Экономика В Укрзализныце хотят провести индексацию стоимости перевозок

2023-11-24 17:32

В Укрзализныце не ожидают повышения стоимости грузовых перевозок на 20% с 1 января. Но компания может провести их индексацию из-за подорожания некоторых составляющих работы железной дороги. Об этом сказал заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, сообщает Интерфакс-Украина.

"По финплану не предусмотрено никакого повышения. Но стоит открытым вопрос возможной индексации. Но эта индексация, применять ее или нет, решит наш акционер - Кабинет Министров. На сегодняшний день у нас нет точной информации о повышении. Поэтому любая информация о нем неправдива", - сказал он на встрече с экспортерами.

При этом Ткачев констатировал, что вопрос индексации стоимости грузоперевозок существует.

"У нас за год выросла стоимость топлива. Но принимать или нет индексацию - это решают Кабинет Министров и Минвосстановления. Пока это под вопросом. У меня нет информации о повышении", - добавил представитель УЗ.

Напомним, ранее появилась информация о намерении Укрзализныци увеличить тарифы на грузовые перевозки на 20%. В июле 2022 года компания уже повышала тарифы на 70% - это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий даже в условиях, когда у экспортеров нет альтернативных путей.

 

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Соевый бум: Уровень экспорта украинской сои в Европу резко возрос 2023-11-24 14:35
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ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине будут значительно повышены цены на алкогольные напитки 2023-11-23 11:34