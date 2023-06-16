ВОЙНА В Украине Кто из ПЕНСИОНЕРОВ получит НАДБАВКУ к ВЫПЛАТАМ в ИЮНЕ - названы категории и точные суммы

2023-06-16 16:31

В первом месяце лета украинские пенсионеры получат доплаты к выплатам. Сумма составит от 150 до 1500 гривен.

Надбавки выплачиваются согласно индексации пенсий, которую начали начислять работающим пенсионерам с 1 апреля.

Это те пенсионеры, которые после назначения пенсии или предварительного перерасчета отработали 24 месяца, или те, у кого от предварительного перерасчета или назначения пенсии прошло не менее двух лет

Размер доплаты будет зависеть от страхового стажа человека и его заработной платы Соответственно, размер повышения пенсий после перерасчета каждого пенсионера будет индивидуальным.

"Все зависит от того, какие показатели человек имел, работая два последних года на работе. Кроме того, учитывается и заработная плата, начиная с 1 июля 2000 года"

Отмечается, что последний этап повышения пенсий в текущем году запланирован с 1 июля 2023 года.