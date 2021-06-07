Политика В Украине Лукашенко лишили почетного звания

2021-06-07 19:40

 

Ученый совет Киевского национального университета имени Шевченко лишил непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора, которое он получил еще при президентстве Виктора Ющенко.

Об этом сообщает BBC News.

Близкие к руководству КНУ источники сообщили изданию, что за лишение Лукашенко звание почетного доктора члены ученого совета голосовали в тайном режиме.

Чтобы забрать звание у Лукашенко, ученому совету заведения пришлось внести изменения в порядок предоставления этого звания, так как раньше такой механизм не предусматривался.

Отмечается, что это первый подобный случай в истории столичного университета. В 2004 году Киево-Могилянская академия лишила звания Леонида Кравчука.

Напомним, ранее непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что позволил боевикам из Донбасса допросить задержанного журналиста Романа Протасевича. В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что в этом случае диктатору "будет больно".

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