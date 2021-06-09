Мир В ЕС начали устанавливать автоматы для продажи слитков золота

2021-06-09 08:38

В кпрупном торговом центре Праги установили первый в стране автомат по продаже инвестиционных золотых слитков.

Как сообщает "Радио Прага", слитки продаются весом в 1 грамм, 10 граммов и в одну тройскую унцию – 31,1 грамма.

«Золотой» автомат принадлежит фирме Gold.plus. По словам директора компании Мартина Странского, цена золота постоянно растет, что делает его привлекательным в качестве инвестиции для обычных граждан.

В зависимости от спроса фирма намерена расширять количество установленных «золотых» автоматов, - говорится в сообщении.