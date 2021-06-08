Мир Унизительно: королевские эксперты раскритиковали имя дочери принца Гарри

2021-06-08 18:40

Королевски эксперты назвали решение принц Гарри и Меган Маркл назвать дочь Лилибет грубым и унизительным по отношению к королевской семье, сообщает The Sun.

"Меган Маркл и принц Гарри сегодня подверглись критике за то, что назвали свою дочь Лилибет - один критик назвал выбор имени "грубым" и "унизительным" по отношению к королеве", - рассказали в издании.

Так, королевский биограф Анджела Левин раскритиковала решение, предположив, что в нем используется очень лично прозвище.

"Я не думаю, что это хорошая идея - я думаю, что это довольно грубо по отношению к ее Величеству... Это было очень личное прозвище от мужа, который умер недавно... Я думаю, что это довольно унизительно", - сказала Левин.

Стоит ответить, что Лилибет королеву называл ее отец король Георг VI и вся семья, а также недавно почивший муж.