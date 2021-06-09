Украина Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обнародованы новые данные

2021-06-09 09:40

За прошедшие сутки сепаратисты шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, около Новгородского противник дважды обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новотошковского сепаратисты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Авдеевки враг дважды осуществлял обстрел наших позиций из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Светлодарска противник открывал огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе Новотошковского сепаратисты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

"На обстрелы противника наши военнослужащие открывали огонь. За прошедшие и текущие сутки потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ", - заявили в штабе и подчеркнули, что украинские военные продолжают контролировать ситуацию в ООС.

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